Торги на міжбанку відкрилися зниженням євро

У середу, 27 березня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися наступними котируваннями - 8,1390/8,1450 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту становили 0,2635/39, котирування євро-гривні пішли вниз - 10,4445/10,4540. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують знижуватися - 1,2830/32 (вівторок - 1,2858 / 60).

У вівторок Нацбанк на ринок не виходив.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 26 березня, на міжбанку торги доларом США відкрилися наступними котируваннями - 8,1360/8,1410, до 12:00 звузився спред 8,1375/8,1405. До закриття торгів цінові рівні підвищилися до 8,1410/8,1450 грн/дол.

Ринок євро-гривні відкрився наступними індикативними котируваннями - 10,4610/10,4695, до 12:00 ціни пішли вгору 10,4685/10,4780. До закриття торгів цінові показники з EUR/UAH становили 10,4735/10,4835.