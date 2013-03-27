Мінфін залучив 1,396 млрд грн і 656,39 млн дол. на ОВДП-аукціоні 26 березня

Міністерство фінансів України у вівторок, 26 березня, залучило до державного бюджету 1 млрд 395,5 млн грн і 656,39 млн дол. на аукціоні з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Про це повідомляється на сайті міністерства.

Згідно з повідомленням, Мінфін залучив 53,84 млн дол., задовольнивши 4 з 4 заявок, поданих на придбання 2-річних доларових держпаперів, прибутковість при цьому становила 7,75%. Також були задоволені 2 з 4 поданих заявок на 3-річні валютні ОВДП, у результаті чого до бюджету надійшло 2 млн дол., прибутковість встановлена ​​на рівні 8%.

Надходження від розміщення 4-річних валютних держпаперів становили 300,07 млн дол., прибутковість - 8,25%. Мінфін задовольнив єдину подану заявку.

Розміщення 3-річних валютних ОВДП з можливістю дострокового погашення принесло держбюджету 300,49 млн дол., при цьому прибутковість становила 7,5%. За даним інструменту була подана лише 1 заявка.

Крім того, Мінфіну вдалося залучити 63,48 млн грн в ході розміщення річних гривневих держпаперів, були задоволені 2 з 9 поданих заявки (загальний обсяг заявок становив 240 млн грн). Прибутковість становила 10,5%.

Основний обсяг гривневих надходжень на ОВДП-аукціоні 26 березня, забезпечило розміщення 5-річних держпаперів, у результаті якого Мінфін залучив 1 млрд 395,5 млн грн, задовольнивши всі 5 поданих заявок. Прибутковість встановлена ​​на рівні 14,3%.

Гривневі держпапери терміном обігу 7 років інвесторів не зацікавили.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін на аукціоні 26 березня додатково запропонував інвесторам 4-річні валютні ОВДП і 3-річні папери з достроковим погашенням.

Довідка УНІАН. За станом на 27 березня обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу становить 205,854 млрд грн, при цьому у власності НБУ перебувають держпапери на суму 121,935 млрд грн, у власності банків - 70,256 млрд грн, нерезидентів - 5,812 млрд грн.

Мінфін України в 2012 році під час проведення аукціонів з продажу ОВДП залучив до державного бюджету 35,9 млрд грн, 2,5 млрд дол. і 316,6 млн євро.