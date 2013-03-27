«Банк Російський Стандарт» має намір залучити 200 млн грн у результаті розміщення облігацій

«Банк Російський Стандарт» має намір залучити 200 млн грн у результаті публічного розміщення іменних процентних облігацій. Про це банк повідомив у системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, відповідне рішення акціонер банку прийняв 26 березня. У рамках емісії банк має намір розмістити 200 тис. штук іменних відсоткових облігацій серій D та E (по 100 тис. штук у кожній серії), забезпечених гарантією материнського банку «Банк Російський Стандарт» (Російська Федерація) номінальною вартістю 1 тис. грн на загальну суму 200 млн грн. Акціонер уповноважив главу правління банку затвердити і підписати проспект емісії облігацій, а також зареєструвати проспект емісії та випуск облігацій в Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Довідка УНІАН. «Банк Російський Стандарт» (м. Київ) працює на ринку України з 2006 року і входить до групи невеликих фінансових установ.

На 1 січня 2013 року активи банку становили 2,73 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 2,3 млрд грн, зобов'язання - 2,55 млрд грн, кошти клієнтів - 917,94 млн грн, власний капітал - 177,94 млн грн , статутний капітал - 183 млн грн.

У 2012 році банк отримав прибуток у розмірі 15,03 млн грн.

100% акцій банку належать російському банку - «Банк Російський Стандарт».