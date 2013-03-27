Клименко реформує і скоротить податкову міліцію

Одна з силових структур - податкова міліція - залишається у складі створеного наприкінці минулого року Міністерства доходів і зборів, однак буде реформована найближчим часом, а чисельність складу буде скорочена.

Про це заявив міністр Олександр Клименко в інтерв'ю Першому національному каналу.

«Сьогодні визначено, що податкова міліція працює у складі Міндоходів, це по-перше. По-друге, ми вже реформуємо цю структуру, і ми сьогодні скорочуємо чисельність», - сказав він.

При цьому міністр звернув увагу, що податкова служба за останні два роки була значно реформована, що дозволяє їй бачити ризики несплати податків у режимі онлайн і аналізувати причини несплати податків.

«Виходячи з цього, ми сьогодні будемо реформувати і підрозділи податкової міліції», - уточнив О.Клименко.

Відповідаючи на питання про перспективи створення в Україні фінансової поліції, наділеною потужними повноваженнями, він зазначив, що будь-які зміни будуть прийняті тільки після громадських слухань і консультацій з бізнесом.

«Ми сьогодні повинні гармонізувати правоохоронну функцію. Щоб з бізнесом спілкувався один-єдиний комунікатор. Це зручно, і це правильно. Яка модель буде? Це питання дискусії. Дискусія в уряді, дискусія з суспільством», - сказав міністр

Як повідомляв УНІАН, у березні Президент України Віктор Янукович затвердив положення про Міністерство доходів і зборів, встановивши, що у складі міністерства утворюються і діють підрозділи податкової міліції. Крім того, глава держави поклав на міністерство низку функцій, зокрема щодо адміністрування єдиного соціального внеску та контролю за своєчасністю проведення розрахунків в іноземній валюті. До основних завдань Міндоходів також входять: забезпечення єдиної державної податкової та митної політики стосовно адміністрування податків та зборів, митних платежів, а також боротьба з порушеннями митного і податкового законодавства, здійснення в межах своїх повноважень контролю за наповненням бюджетів та цільових фондів.

На Міндоходів також покладено відповідальність за формування державної політики у сфері контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів. Крім того, Міндоходів буде контролювати сферу готівкових розрахунків за товари (послуги), а також наявність ліцензій на здійснення різних видів діяльності, що підлягають ліцензуванню або патентуванню.