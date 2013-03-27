Єврокомісія розблокувала виплату Польщі 800 млн євро на будівництво доріг

Варшава. Європейська комісія вирішила розблокувати платежі Польщі, яка входить до Євросоюзу, заморожені напередодні через підозри у ціновій змові при будівництві низки доріг за кошти програм допомоги ЄС.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі польського міністерства регіонального розвитку.

"Єврокомісія прийняла аргументи і пояснення, надані міністерством, і розблокувала платежі на дорожні проекти", - сказано в повідомленні.

Міністерство нагадало, що регулярно інформувало Єврокомісію про розслідування, що проходить у Польщі, про можливу корупцію при будівництві автомобільних доріг з 2010 року.

Прес-служба зазначила, що застосована в цьому випадку процедура перевірки є стандартною для Єврокомісії, яка вже застосовувала її понад 190 разів у всіх країнах ЄС.

"Дії польських правоохоронців підтвердили ефективність польської системи управління та контролю використання європейських коштів", - відзначили в міністерстві.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня поточного року стало відомо, що Єврокомісія заблокувала виплату Польщі понад 800 млн євро через розслідування польськими правоохоронними органами можливої цінової змови низки компаній і посадових осіб під час будівництва доріг у країні.

Довідка УНІАН. Польща, яка приєдналася до Євросоюзу в травні 2004 року є найбільшим одержувачем коштів допомоги для нових країн-членів європейського об'єднання, більша частина з яких направляється на розвиток інфраструктури в країні, здебільшого будівництво доріг.

ЄС виділяє кошти за умови співфінансування проектів за рахунок державного бюджету входить до об'єднання країни, надаючи, як правило, від 25 до 75% вартості проекту.

Польща з моменту приєднання з ЄС у травні 2004 року до кінця минулого року отримала в рамках програм допомоги "чистими" - з урахуванням польських виплат до спільного бюджетю - 51,2 млрд євро