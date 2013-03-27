Середній розмір заробітної плати в лютому зріс на 1,5%

Середній розмір заробітної плати штатного працівника в Україні в лютому зріс порівняно з січнем 2013 року на 1,5% - до 3044 грн, йдеться в повідомленні Державної служби статистики України.

До того ж середній розмір зарплати в промисловості становив 2420 грн.

Найбільший рівень зарплат зафіксований у сфері авіаційного транспорту - 11 114 грн, найменший - 1821 грн - у сфері поштових та кур'єрських послуг.

Як повідомляв УНІАН, у січні середній рівень заробітної плати становив 3000 грн, що на 11,2% менше в порівнянні з груднем 2012 року. У січні найнижчі зарплати по країні отримали працівники сільського господарства, листоноші, лікарі та медперсонал, а також будівельники.

Обсяг заборгованості із заробітної плати в Україні в лютому 2013 року збільшився на 9,6%, або на 98 млн грн, і на 1 березня становив 1,103 млрд грн.

Борг економічно активних підприємств за лютий п.р. зріс на 3,2% і становив 54,5% від загального обсягу заборгованості, борги підприємств банкрутів - 39,9% (-1,4% у порівнянні з 1 лютого). За даними Держстату, найбільший обсяг боргу і раніше зафіксований у промисловості - 601 млн грн, (581,76 млн грн станом на 1 лютого), найменший - у сфері розваг - 41 тис. грн та сфері інформації та телекомунікацій - 773 тис. грн. У регіональному розрізі найбільший обсяг заборгованості, як і раніше в Донецькій області - 253 млн грн (208,96 млн грн на 1 лютого), найменший - у Чернівецькій області - 125 тис. грн (171 тис. грн на 1 лютого).

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