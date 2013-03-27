Новим головою Представництва МВФ в Україні стане Жером Ваше

Постійним представником Міжнародного валютного фонду в Україні з 1 травня 2013 року стане Жером Ваше, який змінить на цій посаді чинного голову представництва Макса Альєра, чиї повноваження закінчуються наприкінці квітня.

Про це йдеться у повідомленні Фонду, переданому УНІАН.

«У відповідь на численні запити ЗМІ Фонд підтверджує, що М.Альєр, який обіймав посаду Постійного представника МВФ в Україні з 2009 року, залишить Київ після завершення терміну його призначення наприкінці квітня. З 1 травня Постійним представником МВФ в Україні буде пан Ж.Ваше», - сказано в повідомленні Фонду.

Згідно з інформацією Представництва МВФ, Ж.Ваше є громадянином Франції, має великий досвід роботи над проблематикою розвинених країн і держав з економікою, що розвивається. «Останнім часом він працював над питаннями економіки Іспанії», - сказано в повідомленні МВФ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 березня, в Україні, як і планувалося, розпочала роботу Місія Міжнародного валютного фонду. Інформацію підтвердили у Представництві МВФ, а також міністр економічного розвитку і торгівлі України Ігор Прасолов на брифінгу в Кабінеті міністрів. За словами міністра, настрій у команди парламентерів з українського боку хороший, робота ведеться активно, оскільки Україна дуже розраховує на виділення коштів і на можливе рефінансування запозичень, раніше наданих Фондом.

Нагадаємо також, що діючий глава Представництва МВФ в Україні Макс Альєр заявляв, що аналіз візиту попередньої місії, яка працювала в Україні з 29 січня по 12 лютого, підтверджує правильність раніше виданих Україні рекомендацій, зокрема, про необхідність вирівнювання цін на газ для населення, ведення гнучкого валютного курсу і реформування банківського сектора економіки.

Україну в 2013 році чекають пікові виплати за зовнішнім боргом на суму близько 9 млрд дол., зокрема близько 6 млрд дол. - за раніше узятими кредитами Міжнародного валютного фонду. У 2011 році Фонд заморозив кредити для України у відповідь на небажання влади проводити економічні реформи і вирішувати фінансові проблеми державного енергохолдингу «Нафтогаз України».