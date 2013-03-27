«Райффайзен Банк Аваль» у 2012 році збільшив прибуток за МСФЗ у 10 разів

«Райффайзен Банк Аваль», що входить до групи найбільших банків України за обсягом активів, у 2012 році за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) збільшив прибуток у 10 разів - до 319,44 млн грн порівняно з показником 2011 року в 30,66 млн грн.

Про це банк повідомив у системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, активи банку за 2012 рік знизилися на 3% - до 49,81 млрд грн, кредити клієнтам з урахуванням резервів - на 6,8%, до 28,36 млрд грн, зобов'язання - на 7,3%, до 41,59 млрд грн, заборгованість перед клієнтами зросла на 3,3% - до 28,55 млрд грн, власний капітал - на 27%, до 8,22 млрд грн, статутний капітал знизився майже в 2 рази - до 3,08 млрд грн.

Згідно з відомостями у звіті, у 2012 році кількість персоналу банку скоротилася на 746 осіб до 14 455 осіб, кількість відділень банку скоротилася на 84 до 823 одиниць.

Також повідомляється, що акціонери банку на зборах 25 квітня мають намір затвердити підсумки роботи банку за 2012 рік, порядок розподілу прибутку, склад наглядової ради і зміни до статуту банку.

Як повідомляв УНІАН, «Райффайзен Банк Аваль» у 2012 році за національними стандартами збільшив прибуток на 10,4% - до 33,85 млн грн порівняно з показником 2011 року в 30,66 млн грн.

Довідка УНІАН. «Райффайзен Банк Аваль» (м. Київ) працює на ринку України з 1992 року і входить до групи найбільших банків.

З 2005 року банк належить міжнародній фінансовій групі «Райффайзен Банк Інтернаціональ», Австрія (96,41% акцій банку).