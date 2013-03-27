Міндоходів активніше задіє електронну звітність у разі введення 15% соцвнеску

У разі запровадження єдиного соціального внеску на рівні 15% Міністерство доходів і зборів готове активніше задіяти подачу звітності в електронній формі для всіх суб'єктів господарської діяльності.

Про це заявив міністр доходів і зборів Олександр Клименко в інтерв'ю Першому національному каналу.

«Ми запровадимо і надамо можливість відправляти звітність в електронній формі. У нас є для цього всі необхідні інструменти», - зазначив О.Клименко, уточнивши, що електронні ключі видаватимуться безкоштовно.

Крім того, міністр обіцяв гармонізувати форми подачі звітності, що дасть змогу бізнесу скоротити час для заповнення декларації.

Водночас О.Клименко підкреслив, що запроваджувати 15% соцвнесок потрібно лише після того, як буде запроваджено механізми, що дають змогу компенсувати втрати держбюджету і Пенсійного фонду.

Як повідомляв УНІАН, раніше О.Клименко заявляв, що зниження ставки єдиного соціального внеску є доцільним при одночасному запровадженні загальнообов'язкового декларування доходів.

З 1 січня в Україні стартувала кампанія з декларування доходів. Декларації про доходи прийматимуться аж до 1 травня 2013 року.

Для зручності платників податків декларацію можна подати в електронному вигляді за наявності електронного ключа цифрового підпису і відповідного програмного забезпечення.

18 березня Президент України Віктор Янукович своїм указом №141\2013 затвердив Положення про Міністерство доходів і зборів України, поклавши на нього ряд функцій, зокрема з адміністрування єдиного соціального внеску.

Ідею запровадити 15% єдиний соціальний внесок на початку 2013 року озвучив перший віце-прем'єр Сергій Арбузов.