«ВТБ Банк» у 2012 році отримав 893 млн грн збитку за МСФЗ

«ВТБ Банк», що входить до групи найбільших банків України за обсягом активів, у 2012 році за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) отримав збиток у розмірі 893,49 млн грн, тоді як за підсумками 2011 року прибуток банку становив 106,92 млн грн.

Про це банк повідомив в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, активи банку за 2012 рік знизилися на 11,3% - до 32,66 млрд грн, довгострокові та поточні зобов'язання - на 8,9%, до 29,33 млрд грн, власний капітал - на 19,8%, до 3,7 млрд грн, статутний капітал не змінився і становить 5,44 млрд грн.

Також повідомляється, що акціонери банку на зборах 26 квітня мають намір затвердити підсумки роботи банку за 2012 рік, порядок розподілу прибутку (збитку) та зміни до статуту банку. Як повідомив УНІАН представник банку, подробиці з цих питань будуть оприлюднені після проведення зборів.

Як повідомляв УНІАН, згідно з інформацією на офіційному сайті банку, «ВТБ Банк» у 2012 році за національними стандартами отримав 951,4 млн грн прибутку проти 356,97 млн грн збитку в 2011 році

Довідка УНІАН. «ВТБ Банк» працює на ринку України з 1992 року і входить до групи найбільших банків України.

Понад 99,9% акцій банку належать російському "Внєшторгбанку".