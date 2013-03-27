Міжбанк у середу закрився котируваннями 8,1450/8,1480 грн/дол.

У середу, 27 березня, на міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1390/8,1450, на 12:00 ціни піднялися до 8,1465/8,1490. До закриття торгів цінові рівні відкотилися до значень 8,1450/8,1480 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2635/39, на 12:00 ціни знизилися - 0,2632/36. До закриття ціни не змінилися. У Росії курс долар-рубль піднявся, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 30,9340 (+0,0740).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з рівня 1,2830/32, а на 15:00 впали до 1,2782/84.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,4445/10,4540, на 12:00 ціни пішли вниз - 10,4300/10,4395. До закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли мінімуму - 10,4090/10,4185.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 26 березня, на міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 8,1360/8,1410, на 12:00 звузився спред - 8,1375/8,1405. До закриття торгів цінові рівні підвищилися до 8,1410/8,1450 грн/дол.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями - 10,4610/10,4695, на 12:00 ціни пішли вгору - 10,4685/10,4780. До закриття торгів цінові показники з EUR/UAH становили 10,4735/10,4835.