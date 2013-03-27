Кіпр має намір посилити контроль за рухом капіталу для утримання внесків

Кіпр має намір у середу завершити розробку заходів контролю за рухом капіталу, необхідних для запобігання втечі вкладників після того, як банки відкриються у четвер, повідомляє Reuters.

Заходи, вочевидь, будуть узгоджені до середини дня в середу, сказав міністр фінансів Міхаліс Сарріс.

"Я думаю, вони будуть в розумних межах, - сказав він в телевізійному інтерв'ю, не вдаючись у деталі. - Банки будуть знову відкриті в четвер... Ми шукатимемо найкращий спосіб обмежити можливість виведення великих сум, не накладаючи каральних санкцій на економіку, компанії та приватних осіб".

Керуючий центробанку сказав раніше, що "м'який" контроль тимчасово накладуть на всі банки. Міністр фінансів сказав, що ці заходи діятимуть протягом кількох тижнів. Банки на Кіпрі закриті відтоді, як остаточні переговори про фінансову допомогу почалися в середині березня.

Кіпріоти вийшли на вулиці Нікосії, протестуючи проти угоди про фінансову допомогу, оскільки бояться, що вона стане причиною різкого економічного спаду в країні і втрати робочих місць.

Близько 3000 студентів протестували перед парламентом після того, як Кіпр погодив програму допомоги на 10 мільярдів євро з Євросоюзом, Міжнародним валютним фондом і Європейським центробанком.

Перед центробанком близько 200 співробітників найбільшого комерційного банку країни, Bank of Cyprus, вимагали відставки керуючого Панікоса Деметріадеса.

Згідно з угодою про допомогу, другий найбільший банк Кіпру, Cyprus Popular Bank, буде закритий, а його депозити менше 100.000 євро об'єднають з депозитами Bank of Cyprus. Депозити, що перевищують 100.000 євро, в обох банках будуть заморожені, водночас багато великих вкладників, ймовірно, втратять майже половину своїх інвестицій.

Довідка УНІАН. Кіпр є найбільшим інвестором України, частка якого в загальнонаціональному обсязі прямих іноземних інвестицій на кінець 2012 року становила 31,7%. Всього з цієї країни в Україну надійшли інвестиції в обсязі 17,275 млрд доларів США. Одночасно, інвестиції з України в економіку Кіпру, за даними Держстату, становили 5,811 млрд доларів.

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