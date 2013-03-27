Поліпшенням позиції України у рейтингу Doing Business займеться спеціальна робоча група

Завдання Президента України Віктора Януковича з покращення позиції України в рейтингу легкості ведення бізнесу Doing Business від Світового банку виконають, реалізацією цього завдання займеться спеціальна робоча група.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр економічного розвитку та торгівлі Ігор Прасолов під час брифінгу в Кабінеті Міністрів.

«Ми виконаємо завдання Президента. До роботи залучено консалтингову компанію PriceWaterhouseCooper’s, створено спеціальну робочу групу, яка займатиметься виключно програмою (з рейтингу Doing Business - УНІАН)», - сказав міністр.

Він також повідомив, що вже приїхали представники Світового банку, які проводитимуть моніторинг ситуації. «Ті заходи, які ми незабаром виноситимемо на засідання робочої групи, дадуть нам можливість реально покращити бізнес-клімат, а Україна ввійде до сотні країн за легкістю ведення бізнесу», - сказав І.Прасолов і додав, що існує 10 основних напрямків, за якими ведеться робота. Проте які це напрямки, міністр не зазначив.

Як повідомляв УНІАН, Україна зайняла 137-е місце в міжнародному рейтингу Doing Business-2013, що проводиться Світовим банком і Міжнародною фінансовою корпорацією, піднявшись відразу на 15 позицій. Наша країна увійшла до першої трійки країн, що найістотніше покращили умови ведення бізнесу за останній рік (слідом за Польщею та Шрі-Ланкою). Водночас Україна посіла перше місце в регіоні Центральної Європи та Східної Азії, зафіксувавши позитивні реформи в сферах створення підприємств (зростання з 116-ої позиції до 50-ої); «оподаткування» (з 183-ої до 165-ої); а також «реєстрація власності» (з 168-го місця на 149-е).

Президент В.Янукович поставив завдання за підсумками моніторингу бізнес-клімату ввійти до сотні країн за легкістю ведення бізнесу.