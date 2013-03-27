Комітет економічних реформ 2 квітня обговорить проблеми формування бізнес-клімату в Україні

Комітет економічних реформ, створений при Президентові України, обговорить проблеми формування в Україні сприятливого бізнес-клімату вже наступного вівторка, 2 квітня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила перший заступник глави Адміністрації Президента Ірина Акімова на зустрічі керівництва Міністерства доходів і зборів України та учасників Американської торгової палати в Україні.

«Питання формування в нашій країні сприятливого бізнес-клімату є ключовим для керівництва нашої країни й особисто Президента України. У зв'язку з цим на наступному засіданні Комітету економічних реформ, яке відбудеться вже наступного вівторка, ми обговоримо досягнення в цій сфері й ті виклики, які перед нами стоять у цій сфері», - сказала І.Акімова.

Користуючись нагодою, вона подякувала президенту Американської торгової палати в Україні Хорхе Зукоські за той внесок, який палата робить у частині формування законодавства України, що дозволяє розвивати ділову та інвестиційну активність у нашій країні.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор Янукович під час попереднього заїдання Комітету економічних реформ, 17 січня, заявив, що цього року Україна повинна ввійти до першої сотні рейтингу Світового банку (СБ) за сприятливими умовами ведення бізнесу. Глава держави підкреслив, що в Україні необхідно зробити максимально комфортними умови ведення бізнесу, при цьому не лише для іноземних компаній, але й для українських.