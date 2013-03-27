Фінустанови повинні подати документи до НБУ для отримання ліцензії на переказ коштів

Небанківські фінансові установи для отримання ліцензії Національного банку України на переказування коштів у національній валюті без відкриття рахунку повинні подати документи в НБУ до 1 січня 2014 року.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Нацбанку.

Згідно з повідомленням, небанківські фінансові установи, що здійснюють перекази коштів в національній валюті без відкриття рахунку на підставі ліцензії Нацкомфінпослуг, отриманої до 18 жовтня 2012 року, повинні до 1 січня 2014 року подати документи для одержання такої ліцензії в НБУ. Такі вимоги передбачені постановою НБУ №57, яка зареєстрована Міністерством юстиції і набуває чинності з 29 березня.

Згідно з даною постановою, небанківські фінансові установи, які мають намір стати учасниками платіжних систем і здійснювати перекази коштів в національній валюті без відкриття рахунку, також повинні отримати відповідну ліцензію НБУ.

Як повідомляв УНІАН, право на проведення перевірок об'єктів нагляду за платіжними системами і системами розрахунків відповідно до чинного законодавства належить Національному банку України.