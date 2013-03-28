Банки Кіпру у четвер відновлять роботу під посиленою охороною поліції

До кіпрських банків надійшли 5 млрд євро готівки, доставленої у середу ввечері в умовах підвищених заходів безпеки спецрейсом з Франкфурту-на-Майні.

Як повідомляє ІТАР-ТАСС, за даними місцевих ЗМІ, кіпрські банки відновлять сьогодні роботу після майже двотижневої перерви, і, чекаючи ажіотажного попиту населення на готівку, владі довелося терміново замовити доставку нових купюр зі сховищ Європейського центробанку.

Як пише грецька газета "Імерісіа", сцени з тріллера нагадувала масштабна операція з прийому спецрейсу в аеропорту Ларнаки. "В особливому відсіку літака знаходилися 5 млрд євро готівкою для кіпрських банків, що відкриваються сьогодні, - відзначає видання. - У документах авіарейсу зазначалося, що на борту перевозяться "облігації" (bonds), очевидно, для того, щоб не вказувати, що вантажем були гроші. Упаковки з ними були перевантажені, за одними даними, в чотири, за іншими - у шість контейнерів".

"Вантажівки з контейнерами супроводжували протягом всього шляху до сховищ Центрального банку Кіпру броньовані автомашини з бійцями поліцейського спецназу, створивши цілу процесію довжиною 200 метрів, а протягом всього маршруту колонну охороняли поліцейські вертольоти", - пише газета.

Очікується, що, коли сьогодні банки почнуть роботу з клієнтами з 12.00 за місцевим часом, у них вишикуються величезні черги охочих дізнатися, що стало з їх депозитами, і спробувати зняти готівку, дозволену введеними обмеженнями.

Банки попросили правоохоронні органи забезпечити безпеку персоналу, який побоюється інцидентів з розгніваними вкладниками. У кожному банківському відділенні розроблено спеціальні плани з прийому великого числа відвідувачів. Вони перебуватимуть під посиленим захистом поліції і приватних охоронних служб.