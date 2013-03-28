Moody's знизило "стелю" рейтингів Кіпру. Прогноз залишається негативним

Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service знизило "стелю" за рейтингами Кіпру до "Саа2" через зростаючий ризик виходу країни з єврозони, повідомляють у прес-релізі агентства.

Про подальші рейтингові дії, які підуть за зниженням "стелі", Moody's повідомить наступного тижня. Поточний рейтинг країни "Cаа3" і негативний прогноз за ним змін не зазнали, передає ПРАЙМ.

"Вихід Кіпру з єврозони не є базовим сценарієм агентства, хоча ризик такої події істотний", - наголошують у релізі.

Якщо країна покине валютний союз, це призведе до великих збитків для інвесторів і порушень у банківській системі.

Як повідомляв УНІАН, міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings помістило довгостроковий і короткостроковий рейтинги дефолту емітента Кіпру в іноземній і місцевій валютах у список на перегляд з можливістю зниження. В даний час рейтинг Кіпру знаходиться на позначці В.

Fitch пояснює, що рішення про поміщення рейтингу на перегляд пов'язане з проблемами банківської системи Кіпру, які можуть негативно вплинути на економіку країни.

Нагадаємо, рада міністрів фінансів країн єврозони (Єврогрупа) зняла загрозу дефолту Кіпру, досягнувши угоди про надання Нікосії фінансової допомоги в розмірі 10 млрд євро. В обмін на допомогу буде проведена фінансова реформа.

Найближчим часом влада Кіпру ініціює кримінальне розслідування для з'ясування причин того, що призвело банківську систему країни на межу банкрутства.

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