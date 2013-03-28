Клименко хоче залучити бізнес до обговорення доцільності податкових пільг

Міністр доходів і зборів України Олександр Клименко запропонував розглянути питання надання податкових пільг окремим галузям народного господарства на засіданні Інвестиційної ради при Міністерстві доходів і зборів, коли такий орган буде створений.

Про це О.Клименко заявив учора, 27 березня, під час зустрічі з керівництвом Американської торгівельної палати в Києві.

«Буде позитивно, якщо ми розглянемо питання пільг на Інвестиційній раді, і нехай реальний сектор економіки скаже свою думку - яка пільга дійсно потрібна, а яка веде до недобросовісної конкуренції», - сказав О.Клименко.

На його думку, це обгрунтований підхід, і він стосується всіх, хто займається створенням нових робочих місць, вкладає інвестиції, будує нову систему економіки.

Як повідомляв УНІАН, питання створення Інвестиційної ради при Міністерстві доходів і зборів України може бути вирішене найближчим часом на колегії Міністерства. Вперше ідею створення Ради, до якої можуть увійти керівники Міндоходів, а також представники провідних вітчизняних і зарубіжних компаній, О.Клименко висловив наприкінці січня 2013 року.

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