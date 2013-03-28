Міндоходів найближчим часом затвердить механізм роботи Інвестиційної ради

Колегія Міністерства доходів і зборів на своєму найближчому засіданні має намір розглянути та затвердити положення про роботу Інвестиційної ради при Міндоходів, куди увійдуть не лише керівники міністерства, але й представники бізнесу, інвестиційних компаній, а також представники корпоративних об'єднань, зокрема, Американської торгівельної палати. Про це заявив голова Міндоходів Олександр Клименко під час зустрічі з головою Американської торгівельної палати Хорхе Зукоскі, що пройшла в Києві.

«Ми вдячні за ідею створення інвестиційної ради. Найближчим часом буде зібрана Колегія міністерства, яка ухвалить рішення про створення ради, затвердить порядок роботи і рада почне свою роботу. Ми покладаємо великі надії на цей механізм», - сказав О.Клименко.

За його словами, рада - це новий механізм, який дає можливість спільно й ефективно формувати діловий клімат в Україні.

«Завдяки цьому інструменту ми зможемо використовувати потенціал найкращих управлінців на благо формування бізнес-клімату в нашій країні. Таким чином, вони стають нашими союзниками», - звернув увагу О.Клименко.

Як повідомляв УНІАН,уперше ідею формування Інвестиційної ради для прямого діалогу з вітчизняними та іноземними інвесторами О.Клименко висловив наприкінці січня 2013 року. За словами міністра, Інвестиційна рада працюватиме як консультативно-дорадчий орган при Міністерстві доходів і зборів. До її складу увійдуть керівники та провідні фахівці міністерства, представники бізнес-асоціацій, а також топ-менеджери національних і зарубіжних компаній.

У раді утворять кілька робочих груп, які будуть займатися питаннями покращення інвестиційного клімату, податків і зборів, напрацюванням змін у законодавстві.

Водночас О.Клименко зазначив, що готовий особисто очолити Інвестиційну раду.

Нагадаємо також, що українські підприємства з іноземними інвестиціями за два роки - 2011-й і 2012-й - збільшили обсяг реалізованої продукції на 4% - до 870 млрд грн з 838,6 млрд грн, а також збільшили обсяг експорту на 22% до 205,3 млрд грн з 159,4 млрд грн.