У четвер тиск на пару EUR/USD посилиться - Forex club

На світових валютних торгах у четвер, 28 березня, додатковим чинником тиску на пару EUR/USD стане складна політична ситуація в Італії - на ринку посилюються чутки про ймовірність зниження рейтингу країни агентством Moody's, що вже виразилося в зростанні дохідності за 5-річними держоблігаціями, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

Як відзначають в компанії, дохідність німецьких бондів, тим часом, знижується.

Враховуючи, що тема відпливу капіталу з Кіпру після затвердження валютних обмежень обростає новими чутками, цілком можливо, що відсоток стягнення з вкладів досягатиме 80-100%. У такому випадку, навіть підтримка 1,27 для EUR/USD не буде межею. Подальшими цілями для пари, за оцінками аналітиків FOREX CLUB в Україні, буде 1,2640 і 1,26. Свою лепту можуть внести і дані щодо ринку праці і роздрібних продажів у Німеччині.

Пара GBP/USD може відновитися. Незважаючи на чергові підтвердження слабкості економіки Великобританії, є надія, що всі негативні тенденції залишилися в минулому і ділова активність все ж почне зростати. Опубліковані сьогодні дані можуть стимулювати зростання пари у випадку приємних сюрпризів. Найближча мета - 1,52.

Сьогодні увага інвесторів буде звернута на виступ нового голови Банку Японії. Якщо Харухіко Курода привідкриє таємниці планів ЦБ зі стимулювання економіки, то пара USD/JPY може взяти курс на 95,00 і далі на 95,30.