Міжбанк відкрився зростанням долара і падінням євро

У четвер, 28 березня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися триваючим зростанням котирувань – 8,1440/8,1490 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту впали – 0,2625/29, котирування з євро-гривні пішли вниз – 10,4275/10,4355. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують знижуватися – 1,2798/1,2800 (середа — 1,2830/32).

В середу Нацбанк на ринок не виходив.

Як повідомляв УНІАН, в середу, 27 березня, на міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1390/8,1450, до 12:00 ціни піднялися до 8,1465/8,1490. На час закриття торгів цінові рівні відкотилися до значень 8,1450/8,1480 грн/дол.

Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 10,4445/10,4540, до 12:00 ціни пішли вниз - 10,4300/10,4395. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли мінімуму - 10,4090/10,4185.