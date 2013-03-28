НАБУ: банки сконцентрувалися на залученні середньострокових депозитів у нацвалюті

Банківські установи сконцентрувалися на залученні середньострокових депозитів у національній валюті. Як повідомила УНІАН прес-служба Незалежної асоціації банків України (НАБУ), до такого висновку дійшли експерти асоціації.

Згідно з повідомленням, кошти до запитання та депозити до 1 року становлять більше половини коштів населення, водночас їх питома вага поступово знижується. Частка середньострокових (1-2 роки) депозитів громадян на 1 березня становила 42,6% коштів фізичних осіб або на 6,6 п.п. більше, ніж на 1 березня 2012 року. Частка довгострокових депозитів (більше 2 років) у структурі депозитів населення становила 2,8%.

Також повідомляється, що найбільша частка притягнутих ресурсів підприємств - також короткострокові (на 1 березня частка депозитів строком до 1 року становила 24,68%, коштів до запитання - 59,05%).

На думку експертів НАБУ, зниження частки короткострокових ресурсів сприяє скороченню чутливості банківської системи до ризику ліквідності, а позитивна динаміка депозитів клієнтів може свідчити про обмежений вплив проблем окремих установ на рівень довіри населення і підприємств до банківської системи в цілому.

Як повідомляв УНІАН, середньозважена процентна ставка за строковими депозитами у національній валюті у лютому 2013 р. скоротилася на 0,9 п.п. - до 11,71%, за кредитами - на 0,88 п.п. - до 15,63%. Зниження ставок за кредитами і депозитами в національній валюті з одночасним зростанням обсягів кредитів і депозитів є наслідком достатнього рівня ліквідності в банківській системі за одночасного збереження слабкого попиту на банківські кредити.