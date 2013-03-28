На міжбанку падіння євро триває

У четвер, 28 березня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1440/8,1490, на 12:00 звузився спред - 8,1450/8,1480 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2625/29, на 12:00 ціни знизилися - 0,2621/25. У Росії курс долар-рубль піднявся і на 12:00 встановився на рівні 30,9930 (+0,0590).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,2798/1,2800, змінюючись у досить вузькому коридорі.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,4275/10,4355, на 12:00 ціни пішли вниз - 10,4020/10,4120.

Як повідомляв УНІАН, в середу, 27 березня, на міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1390/8,1450, на 12:00 ціни піднялися до 8,1465/8,1490. На час закриття торгів цінові рівні відкотилися до значень 8,1450/8,1480 грн/дол.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,4445/10,4540, на 12:00 ціни пішли вниз - 10,4300/10,4395. На час закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH досягли мінімуму - 10,4090/10,4185.