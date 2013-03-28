Кіпрські банки відкрилися для клієнтів
Відділення кіпрських банків після двотижневої перерви відкрилися сьогодні на Кіпрі в умовах суворого контролю над рухом капіталу, який введено ЦБ країни.
Про це повідомляє РІА «Новости».
Обмеження на зняття готівки встановлені у розмірі 300 євро на день. Транзакції до 5 тисяч євро здійснюються вільно, з 5 до 200 тисяч євро - за рішенням спеціальної комісії та за наявності виправдувальних документів у строк до 24 годин. Платежі більш ніж на 200 тисяч євро здійснюються лише за схваленням регулятора і за умови наявності у ЦБ необхідної ліквідності.
Нагадаємо, сьогодні у кіпрські банки надійшли 5 млрд євро готівки, доставлені у середу ввечері в умовах підвищених заходів безпеки спецрейсом з Франкфурта-на Майні.
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