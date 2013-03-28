У Міндоходів відхрещуються від створення фінансової поліції

Міністерство доходів і зборів спростувало інформацію низки ЗМІ про формування підрозділу фінансової поліції у складі міністерства. Спростування передане УНІАН прес-службою Міндоходів.

«Позиція Міністерства полягає в тому, що будь-які зміни подібного характеру не лише вимагають ретельної підготовки, правового аналізу і узгодження між окремими зацікавленими структурами виконавчої влади, а й повинні прийматися тільки після громадських слухань і консультацій з бізнесом», - зазначається у повідомленні Міністерства.

Фахівці Міндоходів звернули увагу на те, що думки поважних експертів щодо створення фінансової поліції, розповсюджені у ЗМІ, можуть свідомо або несвідомо використовуватися в інформаційній кампанії, спрямованій на дискредитацію міністерства і формування помилкового враження про нібито наявні наміри уряду посилити адміністративний тиск на бізнес.

У Міндоходів підкреслюють, що згідно з Указом Президента про затвердження Положення про Міністерство доходів і зборів України, жодними додатковими повноваженнями щодо виявлення і розслідування правопорушень у податковій і митній сферах міністерство не наділене. Більше того, в Положенні не передбачено функцій, які, за припущенням низки ЗМІ, могли б бути покладені на фінансову поліцію.

«При міністерстві і далі функціонуватиме податкова міліція, яка, відповідно до Податкового і Кримінального процесуального кодексу, виконуватиме функції з виявлення і розслідування правопорушень у сфері оподаткування. Функція проведення заходів щодо протидії контрабанді і боротьбі з порушеннями митних правил на території України покладена на Департамент боротьби з контрабандою, який також увійшов як окрема юридична особа до складу міністерства», - сказано у повідомленні.

У міністерстві також відзначили, що мають намір повністю перейти на ризикорієнтовану систему моніторингу при виявленні і розслідуванні правопорушень у податковій і митній сферах, коли максимальна увага приділятиметься аналітичній роботі, а втручання в діяльність бізнесу, який справно платить податки, стане мінімальним. У зв'язку з цим, за інформацією Міндоходів, передбачається навіть скорочення особового складу податкової міліції до оптимального рівня.

«Міндоходів налаштоване на партнерські відносини з бізнесом і громадськістю. Ми будуємо свою роботу за принципами прозорості і відвертості для представників ЗМІ, і завжди готові надати повну і об'єктивну інформацію про будь-який аспект своєї діяльності», - підкреслили в Міндоходів.

Як повідомляв УНІАН, у березні ц.р. Президент України Віктор Янукович затвердив положення про Міністерство доходів і зборів, встановивши, що у складі міністерства утворюються і діють підрозділи податкової міліції. Крім того, глава держави поклав на міністерство низку функцій, зокрема з адміністрування єдиного соціального внеску і контролю за своєчасністю проведення розрахунків в іноземній валюті. До основних завдань Міндоходів також входять: забезпечення єдиної державної податкової і митної політики в частині адміністрування податків і зборів, митних платежів, а також боротьба з порушеннями митного і податкового законодавства, здійснення в рамках своїх повноважень контролю над наповненням бюджетів і цільових фондів.

На Міндоходів також покладена відповідальність за формування державної політики у сфері контролю над виробництвом і оборотом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів. Крім того, Міндоходів контролюватиме сферу готівкових розрахунків за товари (послуги), а також наявність ліцензій на здійснення різних видів діяльності, що підлягають ліцензуванню або патентуванню.

Одна з силових структур - податкова міліція - залишається у складі створеного наприкінці минулого року Міністерства доходів і зборів, проте буде реформована найближчим часом.