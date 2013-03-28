Фонд гарантування вкладів перерахував 912,6 млн грн для виплат вкладникам «Таврики»

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб перерахував банку-агентові Фонду «Райффайзен Банк Аваль» 912,6 млн. грн для проведення виплат гарантованої суми відшкодування вкладникам банку «Таврика», йдеться в повідомленні Фонду, переданому агентству УНІАН.

За інформацією Фонду, за весь період тимчасової адміністрації в банці «Таврика» було виплачено 916,2 млн. грн. Загальна сума до виплати за період тимчасової адміністрації і ліквідації становить 1,83 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів прийняв рішення про початок процедури ліквідації банку «Таврика» з 21 березня на підставі постанови Національного банку України від 20 березня №97 про відкликання банківської ліцензії і ліквідацію банку.

З 27 березня по 14 травня виплати вкладникам банку «Таврика» здійснюватимуться через установи «Райффайзен Банку Аваль», а надалі - за індивідуальними зверненнями вкладників до Фонду.