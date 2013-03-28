Мінфін у квітні не планує продавати валютні ОВДП

Міністерство фінансів України в квітні 2013 року, як і в березні, має намір провести чотири аукціони з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), при цьому розміщення валютних держпаперів не планується.

Про це йдеться в графіку розміщення ОВДП на квітень, який оприлюднено на сайті Мінфіну.

Згідно з графіком, аукціони планується провести 2, 9, 16 і 23 квітня.

На аукціоні 2 квітня інвесторам запропонують стандартні ОВДП терміном обігу 9 місяців, 5 і 7 років.

9 і 16 квітня на аукціон виставлять ОВДП із терміном обігу 6 місяців, 1, 5, 7 років. До того ж на аукціоні 16 квітня Мінфін також запропонує 3-річні індексовані ОВДП.

На останньому, запланованому на 23 квітня аукціоні, планується продавати ОВДП терміном обігу 12 місяців, 5 і 7 років.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін у вівторок, 26 березня, залучив до держбюджету 1 млрд 395,5 млн грн і 656,39 млн дол. на аукціоні з продажу ОВДП.

Довідка УНІАН. Станом на 28 березня обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу становить 206,887 млрд грн, при цьому у власності НБУ перебувають держпапери на суму 121,935 млрд грн, у власності банків - 71,702 млрд грн, нерезидентів - 5,613 млрд грн.

Мінфін України в 2012 році під час проведення аукціонів з продажу ОВДП залучив до державного бюджету 35,9 млрд грн, 2,5 млрд дол. і 316,6 млн. євро.