Столичні підприємці за 2 місяці погасили 12 млн грн боргів із зарплати

У січні-лютому 2013 року 529 підприємств Києва погасили 12,2 млн грн заборгованості, що накопичилася із заробітної плати.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ) у Києві.

Згідно з повідомленням, до бюджету як податкові платежі надійшло 2,2 млн грн. У податковій наголосили, що питання виплати заборгованості із заробітної плати є одним з комплексних аспектів діяльності податківців, яка здійснюється спільно з органами місцевої влади. «За кожним боржником визначається аналіз причин виникнення заборгованості та визначаються шляхи її погашення», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, обсяг заборгованості із заробітної плати в Україні в лютому 2013 року збільшився на 9,6%, або на 98 млн грн, і на 1 березня становив 1,103 млрд грн. Борг економічно активних підприємств за лютий п.р. зріс на 3,2% і становив 54,5% від загального обсягу заборгованості, борги підприємств банкрутів - 39,9% (-1,4% у порівнянні з 1 лютого).