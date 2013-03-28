Міжбанк у четвер закрився котируваннями 8,1445/8,1475 грн/дол.

У четвер, 28 березня, на міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1440/8,1490, на 12:00 звузився спред - 8,1450/8,1480. На час закриття торгів цінові рівні знизилися до 8,1445/8,1475 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2625/0,2629, на 12:00 ціни знизилися до 0,2621/0,2625. На час закриття ціни зросли - 0,2626/0,2630. У Росії курс долар-рубль підвищився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 31,0080 (+0,0740).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2760/1,2820. Ринок євро-гривні відкрився індикативними котируваннями 10,4275/10,4355, на 12:00 ціни пішли вниз – 10,4020/10,4120. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH піднялися – 10,4230/10,4375.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 27 березня, на міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1390/8,1450, на 12:00 ціни піднялися до 8,1465/8,1490. На час закриття торгів цінові рівні відкотилися до значень 8,1450/8,1480 грн/дол.

Ринок євро-гривні відкрився індикативними котируваннями 10,4445/10,4540, на 12:00 ціни пішли вниз – 10,4300/10,4395. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли мінімуму – 10,4090/10,4185.