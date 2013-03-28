Брюссель. Кіпр запровадив жорсткі обмеження на капітали, починаючи від сьогоднішнього відкриття банків. Про це пише інтернет-видання EUobserver.

Відповідно до запроваджених заходів, кіпріоти, що залишають країну, можуть брати із собою в кожну подорож щонайбільше 3 тис. євро готівкою. При цьому запроваджені обмеження в 10 тис. євро на оплату навчання студентів у закордонних університетах. Крім того, відповідно до нових правил, з кредитної картки кіпрського банку за кордоном можна буде знімати щонайбільше 5 тис. євро щомісячно.

Усі платежі за оплату товарів, що імпортуються в країну, мають узгоджуватися урядом. До того ж від кіпріотів вимагатиметься декларування всіх надходжень за продаж товарів на експорт чи власності за кордоном.

Крім того, максимальний ліміт отримання готівки в банкоматах встановлений урядом у 300 євро на добу, за винятком клієнтів двох банків - Laiki bank та Bank of Cyprus, яким ліміт на зняття готівки в банкоматах буде обмежений в 100 і 120 євро на добу відповідно.

EUobserver також зазначає, що хоча уряд і заявив, що контроль встановлюється на 7 діб, однак експерти досить скептично ставляться до таких заяв і кажуть, що контроль може зберегтися на місяці, а то й роки.

Як повідомляв УНІАН, відділення кіпрських банків після двотижневої перерви відкрилися у четвер, 28 березня, на Кіпрі в умовах суворого контролю над рухом капіталу, який введений ЦБ країни.

Нагадаємо, в четвер у кіпрські банки надійшли 5 млрд євро готівки, доставлені в середу ввечері в умовах підвищених заходів безпеки спецрейсом з Франкфурта-на-Майні.

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