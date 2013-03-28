Будапешт. Угорщина зацікавлена в активізації торговельно-економічної співпраці з Україною.

Як передає кореспондент УНІАН про це прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром України Миколою Азаровим сьогодні у Будапешті.

"Події, які сталися останніми днями на Кіпрі, роблять абсолютно однозначним для Угорщини те, що одностороння зовнішня торгівля, яка характеризує зараз Угорщину, є в певному значенні і бар'єром", - сказав він.

"75-78% угорського експорту йде на захід, і ми не використовуємо всі можливості на Сході, зокрема і в Україні. Сьогодні ми обговорили можливість використання цих можливостей", - додав прем'єр Угорщини.

В.Орбан відзначив, що Угорщина вважає Україну дуже перспективною країною.

За його словами, сторони також обговорили співпрацю двох країн у культурній сфері, зокрема питання проведення Днів культури України в Угорщині.

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