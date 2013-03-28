МВФ повідомить про результати роботи місії в Україні через два тижні

Міжнародний валютний фонд обіцяє повідомити про результати роботи місії Фонду, яка перебуває в Україні з 27 березня, через два тижні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це, відповідаючи на запитання агентства під час традиційного брифінгу у Вашингтоні, повідомив глава Департаменту зовнішніх зв'язків МВФ Джеррі Райс.

«Місія перебуває в Києві із вчорашнього дня і веде переговори про нову угоду за програмою stand-by. Поки рано говорити про якісь деталі. Але ми очікуємо будь-якої інформації щодо цього в найближчі два тижні», - сказав Дж. Райс.

Як повідомляв УНІАН, місія ключового кредитора України - Міжнародного валютного Фонду (МВФ), як і планувалося, з 27 березня почала роботу в Києві.

За словами міністра економічного розвитку і торгівлі України Ігоря Прасолова, настрій у команди уряду та Національного банку щодо переговорів хороший і Україна вкрай зацікавлена ​​в отриманні коштів від МВФ, а також у рефінансуванні тих кредитів, які вже були отримані по лінії Фонду.

Переговори тільки розпочалися, і вони пройдуть не тільки в профільних міністерствах, але також за участю перших осіб держави. Крім того, Асоціація українських банків також повідомила про намір провести зустріч з місією МВФ.

Попередня місія працювала в Україні з 29 січня по 12 лютого 2013 року. За підсумками її роботи Фонд відзначив прогрес у переговорах з українською владою і вважає його достатнім для продовження діалогу. На думку чинного постійного представника МВФ в Україні Макса Альєра, аналіз, проведений за підсумками візиту попередньої місії, підтверджує правильність раніше виданих Україні рекомендацій, зокрема щодо необхідності вирівнювати ціни на газ для населення, ведення гнучкого валютного курсу і реформування банківського сектору економіки.

На Україну в 2013 році чекають пікові виплати за зовнішнім боргом на суму близько 9 млрд дол., зокрема близько 6 млрд дол. - за раніше взятими кредитами Міжнародного валютного фонду.

У 2011 році Фонд заморозив кредити для України у відповідь на небажання влади проводити економічні реформи і вирішувати фінансові проблеми державного енергохолдингу "Нафтогаз України".

Нагадаємо також, що постійним представником МВФ в Україні з 1 травня стане Жером Ваше, який раніше займався питаннями відновлення економіки Іспанії.