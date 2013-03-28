Створення сприятливих умов для бізнесу залучить інвестиції у регіони – Янукович

Створення сприятливих умов для ведення бізнесу забезпечить залучення інвестицій у регіони, їхній розвиток та економічне зростання.

Таке переконання Президент України Віктор Янукович висловив під час зустрічі з кандидатами на посади голів районних державних адміністрацій, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

Він наголосив, що в умовах складної економічної ситуації у світі, яка впливає і на ситуацію в Україні, влада на місцях має приділяти значну увагу економічному розвитку підпорядкованих територій.

«Ви повинні відчувати, за рахунок чого будується економіка районів: яка структура економіки районів, що у структурі економіки району є пріоритетом, що має найбільшу вагу в структурі ВВП, яка фінансова ефективність», - зазначив В.Янукович.

На переконання Президента, саме створення сприятливих умов для ведення бізнесу забезпечить надходження інвестицій у регіони, відтак і реалізацію тих чи інших проектів, розвиток територій. Серед інструментів досягнення цієї мети він назвав налагодження ефективної роботи дозвільних центрів, спрощення системи надання адміністративних послуг, співпрацю у рамках державно-приватного партнерства.

«Підприємці, які працюють на ваших територіях, щоб вони бачили у вас партнера. Якщо ви правильно побудуєте стосунки і почне працювати закон про державно-приватне партнерство, ви побачите результат», - наголосив глава держави.

В.Янукович також зазначив, що місцева влада не повинна чекати ініціативи від підприємців, вона може і повинна ініціювати реалізацію проектів з розвитку територій.

Президент наголосив на важливості обміну досвідом між представниками влади та бізнесу різних регіонів, потребі залучення до реалізації цього завдання ефективного менеджменту.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Поліпшенням позиції України в рейтингу Doing Business займеться спеціальна робоча група