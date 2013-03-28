Банкіри не підтримують законопроект про сплату пені за прострочення повернення вкладів

Банкіри не підтримують зареєстрований у Верховній Раді законопроект № 2202 про сплату банками пені за прострочення повернення вкладів.

Про це УНІАН повідомила прес-служба асоціації «Український кредитно-банківський союз» (УКБС).

На думку експертів УКБС, прийняття цієї норми без чіткого законодавчого визначення механізму, випадків і термінів сплати пені призведе до зловживань і неоднозначних судових рішень.

"Національний банк України підтримав асоціацію щодо необхідності відхилення законодавчої ініціативи, яка дублює чинні норми у сфері договірних відносин між банками та їх клієнтами", - йдеться в прес-релізі асоціації.

Довідка УНІАН. Законопроектом № 2202, зареєстрованим у Верховній Раді 6 лютого за поданням депутата від фракції Комуністичної партії Вікторії Бабич, пропонується внести зміни до статті 1058 Цивільного кодексу України та встановити сплату банками пені в розмірі 1% на день в разі прострочення повернення вкладів. Згідно з пояснювальною запискою, законопроект розроблено з метою захисту прав клієнтів банків та спрямований на припинення практики невиконання банками своїх зобов'язань за договорами банківських вкладів.