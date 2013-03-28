У столиці планують створити інноваційний фонд з фінансування розробок київських підприємств

Найбільші столичні підприємства спільно з Київською міською державною адміністрацією розглядають можливість створення інноваційного фонду, за кошти якого фінансуватимуть необхідні та корисні для міста розробки.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посланням на заступника голови КМДА Анатолія Голубченка.

«Це буде свій інноваційний фонд для підприємців, своя фінансова база для інноваційного виробництва. За попередніми підрахунками, фонд може накопичувати близько 300 млн грн. Ці кошти вкладатимуть в розробку необхідної продукції, а місто зі свого боку гарантуватиме, що цю продукцію обов’язково закупить», – пояснив А.Голубченко.

Передбачається, що буде створена громадська організація, учасники якої робитимуть внески, які й виділятимуть згодом на фінансування інноваційних розробок київських підприємств та установ. Самі учасники шляхом голосування вирішуватимуть куди вкладати гроші.

«На сьогодні наші підприємства, науково-дослідні установи мають сотні неймовірно цікавих, потрібних ідей і розробок, що здатні окупитися, але для їхнього запуску бракує «стартових грошей». Тобто немає коштів для виготовлення першого зразка і запуску серійного виробництва. Саме тому й виникла ідея створення такого фонду, що фінансуватиме цей етап», – зазначила директор Департаменту промисловості та розвитку підприємництва Людмила Денисюк.

Як зазначають в КМДА, підприємці ініціативу влади підтримують й обіцяють найближчим часом обговорити ідею і навіть розглянути кілька проектних пропозицій, які потенційно можна профінансувати за рахунок фонду.