Тиск на євро триває, можлива чергова хвиля розпродажів валюти - експерт

На тлі нестабільної обстановки в економіці єврозони, тиск на EUR триває: у середньостроковій перспективі можлива чергова хвиля розпродажів валюти і пробою парою EUR/USD рівня 1,27, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

Як відзначають аналітики, у пари GBP/USD є потенціал, її найближча мета - 1,52 практично досягнута. Навряд чи пара зможе продовжити відновлення сьогодні, однак наступного тижня не виключений пробій зазначеного опору з метою 1,5260. Рухи будуть стриманими, так як на поточний момент єдиним драйвером пари залишається гра на контрастах з євро.

Додатковим стимулом до зростання USD/JPY може стати публікація наступного тижня даних ринку праці США. Останні повідомлення свідчать про впевнене відновлення робочих місць. Після пробою позначки 94,80 пара може взяти курс на найближчий опір 95,00 і далі 95,30.