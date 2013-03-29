Банкрутство Кіпру попереджено, країна не відмовлятиметься від євро - Президент

Дії, які вжили для порятунку банківської системи Кіпру, дозволили запобігти ризик банкрутства країни. Про це заявив президент Кіпру Нікос Анастасіадіс, передає «Газета.Ru» з посиланням на Reuters.

Він наголосив, що Кіпр не планує відмовлятися від єдиної європейської валюти.

«У нас немає ніяких намірів покинути єврозону. Ми ні в якому разі не будемо експериментувати з майбутнім нашої країни», - сказав Анастасіадіс.

Нагадаємо, 28 березня після двотижневої перерви відкрилися відділення кіпрських банків в умовах суворого контролю над рухом капіталу, який запроваджено ЦБ країни. Однак фондова біржа Кіпру, закрита одночасно з банками, відновить роботу не раніше 2 квітня.

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