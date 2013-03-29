У Міндоходів на обліку перебуває 1480 великих платників податків

11:15, 29 березня 2013
Фінанси
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У Міністерстві доходів і зборів, яке створено на базі Податкової та Митної служб, на обліку перебуває 1480 юридичних осіб з обсягом доходів понад 500 млн грн і віднесених до категорії великих платників податків.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Міндоходів.

При цьому майже 51% або 754 юридичні особи з числа великих платників податків перебувають на спеціальному обліку і обслуговуються в спеціальних центрах.

«Платники, які перебувають на спеціальному обліку, з початку року перерахували до державного бюджету України 18,6 млрд грн - 49,1% від загальної суми податкових зборів», - сказано в повідомленні Міндоходів.

Крім того, Міністерство доходів і зборів повідомило, що найбільше українських підприємств, що належать до категорії великих платників, працюють у сфері торгівлі - майже третина.

На другій позиції, за оперативними даними Міндоходів, йде переробна галузь, в якій присутні 29,6% таких підприємств.

«Інші види економічної діяльності менш привабливі для великого бізнесу», - уточнила прес-служба міністерства, додавши, що енергетикою займаються 10% великих платників податків, ще 7,8% працюють в сфері оренди, інжинірингу та послуг.

Майже ідентична кількість (7,7%) великих платників зайняті в транспорті і зв'язку.

Видобутком корисних копалин в Україні займаються 5,7% підприємств цієї категорії.

Як повідомляв УНІАН, на початку 2012 року Державна податкова служба створила центральний офіс з 11 регіональними відділеннями з обслуговування великих платників податків.

У січні-серпні 2012 року великі платники податків сплатили до бюджету 90 млрд грн податків, що становить 67% всіх податкових надходжень всіх категорій платників.

У 2011 році великі платники податків перерахували до загального фонду державного бюджету 130,4 млрд грн податків і зборів, що в 1,5 раза більше, порівняно з 2010 роком (86,93 млрд грн).

Відповідно до Податкового кодексу, великим платником податків вважається юридична особа з обсягом доходу понад 500 млн грн за останні чотири квартали або до сплаченої суми податків понад 12 млн грн за аналогічний період.

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