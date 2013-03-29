Від’ємне значення чистої інвестпозиції України за 2012 р. зросло на 24%

Від’ємне значення чистої інвестиційної позиції України за 2012 рік збільшилося на 24,2% - до 59,528 млрд дол.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Згідно з повідомленням, з початку року активи України збільшилися на 2,2% – до 143,357 млрд дол., зокрема прямі інвестиції за кордон зросли на 1,234 млрд дол. – до 8,117 млрд дол.

Пасиви України збільшилися на 7,8% – до 202,885 млрд дол., зокрема прямі інвестиції в Україну зросли на 7,319 млрд дол. – до 72,804 млрд дол., портфельні інвестиції – на 5,386 млрд дол., до 27,129 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, від’ємне значення чистої інвестиційної позиції України за 2011 рік збільшилося на 19% - до 46,226 млрд дол., активи України збільшилися на 5,7% – до 140,991 млрд дол., пасиви - на 9%, до 187,217 млрд дол.

Довідка УНІАН. Міжнародна інвестиційна позиція відображає накопичені запаси зовнішніх фінансових активів і пасивів країни, зокрема всі фінансові вимоги і зобов'язання резидентів країни стосовно нерезидентів.

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