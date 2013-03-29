Міжбанк у п'ятницю відкрився котируваннями 8,1440/8,1475 грн/дол.

У п'ятницю, 29 березня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1440/8,1475 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2621/0,2625, котирування з євро-гривні пішли вгору – 10,4345/10,4450. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар піднялися – 1,2817/1,2819 (четвер - 1,2798/1,2800).

У четвер Нацбанк на ринок не виходив.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 28 березня, на міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1440/8,1490, на 12:00 звузився спред - 8,1450/8,1480. На момент закриття торгів цінові рівні знизилися до 8,1445/8,1475 грн/дол.

Ринок євро-гривні відкрився індикативними котируваннями 10,4275/10,4355, на 12:00 ціни пішли донизу – 10,4020/10,4120. На момент закриття торгів цінові показники з EUR/UAH піднялися – 10,4230/10,4375.