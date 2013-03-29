Ставки за депозитами в українських банках залишатимуться досить високими - експерт

Зниження ставок за депозитами продовжиться, при цьому ставки в українських банках залишатимуться досить високими.

Як повідомляє прес-служба банку «Надра» на офіційному сайті, таку думку висловив голова банку Дмитро Зінков.

За його словами, процес зниження ставок продовжиться, оскільки через нестачу надійних позичальників для банків питання розміщення ресурсів стало актуальнішим, ніж питання їх залучення. «Особливо це стосується валютних коштів, оскільки населення може брати кредити лише в гривні. У будь-якому разі ставки за депозитами в українських банках залишатимуться досить високими, а значить, цікавими для клієнтів, і даватимуть їм можливість не лише вберегти гроші від інфляції, а й заробити», - вважає Д.Зінков.

Також банкір прогнозує, що в поточному році зміна курсу національної валюти щодо долара буде незначною. «У Держбюджеті на 2013 рік середній курс долара закладено на рівні 8,4. Це говорить про те, що незначна зміна курсу можлива, але саме — незначна», - уточнив він.

Як повідомляв УНІАН, за оцінками експертів Незалежної асоціації банків України, середньозважена відсоткова ставка за строковими депозитами в національній валюті у лютому 2013 р. скоротилася на 0,9 п.п. - до 11,71%, за кредитами - на 0,88 п.п. - до 15,63%.

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