«Укрсоцбанк» планує в 2013 році наростити кредитний і депозитний портфелі на 20%

«Укрсоцбанк» (UniCredit Bank), що входить до групи найбільших банків України, має намір у 2013 році наростити кредитний і депозитний портфелі на 20%. Як повідомляє прес-служба банку на офіційному сайті, про це заявив член правління - директор центру корпоративного бізнесу «Укрсоцбанку» Георгій Заманов.

За його словами, запланований приріст кредитного портфеля дозволить банку ввійти до трійки лідерів корпоративного бізнесу до 2015 року. Банкір також повідомив, що частка «Укрсоцбанку» в портфелі синдикованих кредитів становила 500 млн дол. при загальному обсязі портфеля в 1,7 млрд дол.

«Великим позичальникам потрібні суми близько 50-100 млн дол., а велика частина банків в Україні не можуть виконати такі запити клієнтів, тому вони обслуговуються в міжнародних банках», - сказав Г.Заманов.

Найбільш перспективними галузями для корпоративного кредитування банкір назвав вугільну промисловість, металургію, електроенергетику, сільське господарство, харчове виробництво, найбільш проблемною галуззю - будівництво. «Минулого року ми згенерували загальний кредитний портфель більш ніж на 9 млрд грн, включаючи гарантії, акредитиви, кредитні лінії», - повідомив він.

Г.Заманов також прогнозує зміну структури доходів банків. «В Україні сформується ситуація, подібна європейській: процентні ставки падатимуть, а комісії - рости», - сказав він.

Довідка УНІАН. «Укрсоцбанк» (м. Київ) працює на ринку України з 1990 року і входить до групи найбільших банків.

На 1 січня 2013 року активи банку становили 38,83 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 23,69 млрд грн, зобов'язання - 31,17 млрд грн, статутний капітал - 1,82 млрд грн, власний капітал - 7,66 млрд грн.

За 2012 рік банк отримав прибуток у розмірі 8,07 млн грн.

Банк є частиною міжнародної фінансової групи UniCredit Group (Італія). Основні акціонери банку - структури групи «Ферротрейд Інтернешнл» (48,3958% акцій банку) і UniCredit Bank Austria AG (49,9663% акцій у прямому володінні і 48,3958% - опосередковано).

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