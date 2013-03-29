Повалій розповіла, що у ВР заробляє стільки, скільки отримує за один куплет

Народний депутат України Таїсія Повалій (фракція Партії регіонів) говорить, що у Верховній Раді заробляє стільки, скільки одержує за один куплет.

Про це повідомляє ТСН.ua.

Три місяці тому співачка Т.Повалій змінила професію, і стала народним депутатом. У зв'язку з цим у сімейному колі змінилося все: розмови, одяг і навіть ритм життя.

"Сніданку з 1+1" співачка розповіла, що щодня встає о 7-й ранку, щоб встигнути на роботу. "Я прокидаюся о 7-й. Навіть коли у мене будильник о 7.15. Вже організм звик до ранніх підйомів. І відразу готуюся до роботи", - сказала Т.Повалій.

До того ж співачка зазначила, що "зарплата у Верховній Раді - 6900 грн, а це означає, що я можу одержати стільки за 1 куплет. Я точно не заробляти гроші пішла".

За словами депутата, у парламенті вона планує "зайнятися авторським правом, і, звичайно, дітьми, музичною освітою. Зараз дуже мало дітей залучається до музики, до інструменту, і зараз вони всі на вулицях".