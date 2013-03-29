Перехід Польщі на євро підтримують менше третини поляків - опитування

Варшава. Менше третини громадян найбільшої східноєвропейської країни, що входить до Євросоюзу, Польщі, підтримують приєднання держави до зони єдиної європейської валюти, яку поляки зобов'язалися ввести в країні, вступаючи до ЄС у 2004 році.

Як передає кореспондент з Варшави, згідно з оприлюдненим сьогодні опитуванням CBOS, кількість поляків, які підтримують заміну польського злотого на євро, зросла за останні півроку на 4% на тлі аналогічного скорочення числа його супротивників.

Проти введення євро висловилися 64% опитаних на тлі 29% тих, хто вважає правильним рішення приєднатися до об'єднуючої сьогодні 17 із 27 держав Євросоюзу єврозони.

Більшість поляків (майже 60% опитаних) виступили проти введення в країні єдиної європейської валюти через очікуване зростання цін.

36% опитаних вважають, що встановлений курс обміну євро на злотий буде невигідним, а 21% звернули увагу на те, що після введення єдиної валюти Польща втратить можливість вести суверенну монетарну політику.

Серед позитивних факторів, які згадували поляки, що підтримують введення євро, найчастіше звучало - полегшення для туристів (35%), ліквідація курсового ризику (19%), полегшення для підприємців і прискорення економічного зростання (16%) і зростання закордонних інвестицій в економіку Польщі (13%).

Як повідомляв УНІАН, до початку кризи, що вибухнула наприкінці 2008 року світової фінансової кризи представники польських властей заявляли про намір приєднатися до єврозони в 2012 році, але згодом багато хто заговорив про вигідність збереження національної валюти, яка, за даними експертів, дозволила Польщі уникнути рецесії.

У травні минулого року заступник міністра фінансів Польщі Домінік Радзвілла висловлював думку, що країна навряд чи приєднається до зони євро раніше 2020 року, зазначивши, що більшість формальних критеріїв може виконати навіть в 2012 році.

Довідка УНІАН. 38-мільйонна Польща, яка вступила до Євросоюзу в 2004 році, зобов'язана ввести на своїй території єдину валюту, але підписаний владою договір не визначає дати, коли це має статися.

Введена в безготівковий розрахунок з 1999 року, а в готівковий з 2002 року єдина європейська валюта - євро - на сьогодні є другою резервною і другою найбільшою валютою, що торгується в світі після американського долара.

До єврозони входять Австрія, Бельгія, Кіпр, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Ірландія, Італія, Люксембург, Мальта, Голландія, Португалія, Словаччина, Словенія, Іспанія та Естонія.

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