На міжбанку торги закрилися котируваннями 8,1340/8,1375 грн/дол.

У п'ятницю, 29 березня, на міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1440/8,1475, на 12:00 ціни знизилися до 8,1340/8,1390. До закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 8,1340/8,1375 грн/дол. Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2621/25, на 12:00 ціни знизилися - 0,2619/23. До закриття ціни повернулися до ранкових значень - 0,2621/25. У Росії курс долар-рубль скоригувався, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 31,0115 (+0,0035).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2795/1,2835.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,4345/10,4450, на 12:00 ціни пішли вниз - 10,4240/10,4365. До закриття торгів цінові показники з EUR/UAH встановилися на рівні 10,4270/10,4375.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 28 березня, на міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1440/8,1490, на 12:00 звузився спред - 8,1450/8,1480. До закриття торгів цінові рівні знизилися до 8,1445/8,1475 грн/дол.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,4275/10,4355, на 12:00 ціни пішли вниз – 10,4020/10,4120. До закриття торгів цінові показники з EUR/UAH піднялися – 10,4230/10,4375.