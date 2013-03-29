Влада Кіпру обіцяє повернути свободу капіталу протягом місяця

Влада Кіпру визнала, що жорсткий контроль над капіталом залишиться чинним довше, ніж очікувалося, проте пообіцяла скасувати його протягом місяця, повідомляє Reuters.

За інформацією агентства, кіпріоти спокійно стоять у чергах в банках, що відкрилися напередодні, щоб зняти з рахунків дозволені 300 євро на день, і ознак паніки, якої боїться влада, поки що немає.

Банки Кіпру були закриті, поки уряд обговорював з міжнародними кредиторами програму допомоги в розмірі 10 мільярдів євро (13 мільярдів доларів), першу за всю історію єврозони, яка призвела до збитків за банківськими депозитами.

Обмеження руху коштів діятиме приблизно місяць, сказав міністр закордонних справ Іоанніс Касулідес.

"Багато обмежень будуть скасовані, і поступово, ймовірно, приблизно протягом місяця, згідно з оцінкою центробанку, обмеження будуть скасовані повністю", - сказав він.

Спочатку уряд Кіпру заявив, що заходи контролю над капіталом діятимуть впродовж тижня. Економісти говорять, що їх буде складно скасувати, поки країна в кризі.

Банківський персонал повернувся до роботи вранці у четвер. За день роботи видимого відтоку депозитів не відбулося.

Значні суми грошей уже були виведені в електронній формі. Згідно з даними, опублікованими центробанком Кіпру, вкладники з інших країн єврозони вивели 18% депозитів з кіпрських банків ще в лютому, коли поширилися чутки про податок на банківські рахунки. У цілому банківські депозити приватного сектору на Кіпрі скоротилися в лютому на 2,2% - до 46,4 мільярда євро після подібного зниження у січні.

Як повідомляв УНІАН, відділення кіпрських банків після двотижневої перерви відкрилися в четвер, 28 березня, на Кіпрі в умовах суворого контролю над рухом капіталу, що введений ЦБ країни. Цього ж дня до кіпрських банків надійшло 5 млрд євро готівки, доставлених в умовах підвищених заходів безпеки спецрейсом з Франкфурта-на Майні.

Кіпр є найбільшим інвестором України, частка якого в загальнонаціональному обсязі прямих іноземних інвестицій на кінець 2012 року становила 31,7%. Усього з цієї країни в Україну надійшли інвестиції в обсязі 17,275 млрд доларів США. Одночасно, інвестиції з України в економіку Кіпру, за даними Держстату, становили 5,811 млрд доларів.