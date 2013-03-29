Дефіцит бюджету Франції у 2012 році становив 4,8% ВВП

Дефіцит бюджету Франції зменшився торік до 4,8% ВВП з 5,3% роком раніше, виявившись гіршим за цільовий показник уряду в 4,5%, повідомляється в релізі національного статистичного агентства Insee, передає РІА «Новости».

Згідно з повідомленням, держборг виріс за минулий рік до 90,2% з 85,8% ВВП, тоді як влада припускала його збільшення лише до 89,9%.

Нагадаємо, 12 березня президент країни Франсуа Олланд заявив, в 2011 році дефіцит бюджету був трохи вище 5%, наприкінці 2012 він становив 4,5%, а в 2013, без сумніву, становитиме 3,7%.

Глава держави публічно визнав, що його плани щодо зниження бюджетного дефіциту до 3% у цьому році виконати не вдасться.

Він зазначив, що за два роки влада країни має намір добитися серйозного структурного оновлення економіки країни. За його словами, необхідно зберігати прийнятий курс і не робити нічого, що може зашкодити економічному зростанню.

Раніше французька влада мала намір до 2014 року скоротити дефіцит бюджету до 3%, що відповідало б умовам європейського пакту стабільності і зростання. Наприкінці лютого Єврокомісія у своєму зимовому прогнозі підвищила оцінку дефіциту бюджету Франції до 3,7% ВВП порівняно з 3,5% у попередньому, осінньому прогнозі. Після цього французька влада визнала, що може переглянути свої прогнози.