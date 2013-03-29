Центробанк Кіпру зняв обмеження на внутрішні операції з картками

Центробанк Кіпру зняв всі обмеження на здійснення внутрішніх операцій за допомогою дебетових і кредитних банківських карткок, повідомляє агентство Франс Прес з посиланням на регулятор, передає ПРАЙМ.

Банки Кіпру, не працювали з 15 березня, у четвер відновили свою роботу, проте в умовах жорсткого контролю над рухом капіталу. Зокрема, було встановлено ліміт на зняття готівки з рахунку у 300 євро в день, вивезення за кордон обмежено 1 тисячею євро за одну поїздку. Були також обмежені платежі або перекази за межі республіки за допомогою дебетової або кредитної картки сумою в 5 тисяч євро на людину.

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