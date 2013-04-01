Влада Росії не має наміру вживати заходів для порятунку приватних внесків на Кіпрі

Російська влада не має наміру вживати яких-небудь заходів у разі можливих втрат у власників депозитів в кіпрських банках, однак готова розглянути кожну окрему ситуацію, в якій можуть серйозно постраждати держкомпанії, заявив перший віце-прем'єр Ігор Шувалов.

«Що стосується грошей, які там знаходяться, грошей росіян, це різні гроші: є ті, за якими не були сплачені податки, є гроші, за якими були сплачені податки... Якщо хтось попадеться і втратить гроші в цих двох найбільших банках, дуже шкода, але російський уряд у цій ситуації нічого не робитиме», - сказав Шувалов в програмі «Недільний вечір» на телеканалі «Росія-1».

«Якщо будуть серйозні втрати у когось, у компаній з державною участю, якщо буде якась конкретна ситуація, ми готові її розглянути публічно, прозоро, тут, в Росії, але для цього зовсім необов'язково допомагати республіці Кіпр», - цитує першого віце-прем'єра РІА «Новости».

Відмовившись від ідеї «податку» на депозити, Кіпр домовився з ЄС і МВФ про кредити в обмін на порятунок своєї фінансової системи від краху. Це призвело до масштабної втрати коштів за великими депозитами. Однак вкладники до 100 тис. євро все ж збережуть свої гроші, хоча й не зможуть перевести в готівку заощадження у короткий термін.