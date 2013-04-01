Міжбанк у понеділок відкрився котируваннями 8,1310/8,1380 грн/дол.

У понеділок, 1 квітня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1310/8,1380 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2613/17, котирування з євро-гривні пішли вниз – 10,4115/10,4225. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знизилися – 1,2807/09 (п'ятниця — 1,2817/19).

У п'ятницю Нацбанк на ринок не виходив.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 29 березня, на міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1440/8,1475, до 12:00 ціни знизилися до 8,1340/8,1390. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 8,1340/8,1375 грн/дол.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,4345/10,4450, до 12:00 ціни пішли вниз - 10,4240/10,4365. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH встановилися на рівні 10,4270/10,4375.